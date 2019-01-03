日本评论员分析习近平对台谈话：柔中带刚 有信心不心急

日本资深评论员冈田充认为，中国国家主席习近平的《告台湾同胞书》谈话是“柔中带刚”，北京在统一上的信心明显加深。但未论及时间表，显示北京方面不急。在对台策略上，习近平有比“三通”更具体的“四通”经济策略。

冈田充在接受本报采访时指出，习近平强调“台湾和平统一、中华民族复兴的一体化，一国两制都要考虑台湾实情的前提下”，但也明示“不限制使用武器”，这显示北京在统一上信心加强。他没提出时间表，显示北京对统一不急。

冈田认为，习近平的谈话里说到“尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。”这意味着北京的对台政策里，有清楚意识到“维持现状”。

习近平谈话里说到“壮大中华民族经济”， 冈田认为中国大陆对“统一”不急也基于在经济上具备信心。其经济发展和多年来实施的惠台政策，能对台湾的“天然台独”（新出生于台湾的年轻一代）有着潜移默化的影响。习近平这次也在谈话中提及经济策略，而且比四十年前，叶剑英的“三通”（通邮、通航、通商）更上一层楼。他具体说出，要推进经济合作制度化，打造两岸共同市场，能源资源互通，行业标准共通”，这是“四通”。

冈田认为，中国出台反分裂法，标明使用非和平手段（武力）是到了判断“完全无法实现和平统一”的关头。蔡英文上台后，北京方面十分关注，甚至喷出一些强硬论说非“动武不可”。习近平这一次谈话，清楚表明武力行使的两条件是“台独和外来势力”。

在冈田看来，民进党蔡英文在这时候喊反对“一国两制”，潜台词里是想试探“中国的底线”。她上台后，台海关系一直处于“冷和”状态。目前，中国眼前要应对和美国的贸易摩擦，蔡英文的招数或许给了自己一个答案，但其动作或要给中国的对美交涉带来影响。（《联合早报》东京特派员符祝慧 ）

冈田充背景：1972年入共同社，是该社前香港，苏联，台北支局长。现为共同社论说委员，著书《中国与台湾“对立与共存”的两岸关系》，《日中岛屿领土看民族主义》等，执笔21世纪中国总研的“海峡两岸论”。





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