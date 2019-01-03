蔡英文元旦曾与中研院前院长李远哲会面 但不欢而散

据《苹果日报》报道，台湾总统府前资政彭明敏、总统府资政吴澧培、高俊明牧师与中研院前院长李远哲今天发表公开信，呼吁总统蔡英文不要竞选连任。据了解，李远哲在1月1日上午曾赴官邸与蔡英文会面，李远哲当面数落蔡英文诸多执政疏失，并当场请辞总统府资政，不过蔡英文未准辞并反问“我到底做错什么”，场面尴尬。

蔡英文在败选后陆续邀集各界人士至官邸讨论政局发展与请益相关意见，在1月1日她邀了10多位中研院士到官邸座谈，当中包括李远哲。李远哲请求提早半小时去，想跟蔡英文单独会谈。据报道，李远哲谈了基础科学方面的问题，同时指责台大校长遴选案处理不当。

此外，李远哲也向蔡英文请辞总统府资政，但蔡英文未准辞，她还问李远哲说：“我到底做错了什么？”李远哲回说：“你不让管碧玲做教育部长，去找叶俊荣做教育部长，这就错了！”双方谈得并不愉快，相关人士还形容根本是“不欢而散”。

另据《工商》报道，对于外传两人火爆谈话，总统府今天称，相关内容或为转述人主观错误解读；蔡英文一直认为，身为台湾的领导人，面对内外艰难的环境，“责任”永远比“连任”更重要，至于2020就交给党的民主机制及台湾人民决定。

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