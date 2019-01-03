独派大佬阻蔡英文选总统 卓荣泰：恨铁不成钢

台湾总统府前资政彭明敏、总统府资政吴澧培及长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲等四人，今天发表公开信；呼吁蔡英文不要参选2020年总统连任。前行政院秘书长卓荣泰说，四位先生都是令人尊敬民主长辈，相信他们非放弃民进党而是“恨铁不成钢”；蔡英文清楚表示，绝不接受“九二共识一国两制”的方向，此时最重要的是应一致对外、凝聚台湾人力量。

据中时电子报消息，前行政院秘书长卓荣泰今日到台中宝丽金餐厅，出席民进党市议会党团四长交接典礼。卓荣泰会前受访时说，这四位先生都是大家尊重的民主长辈；他解读这封公开信的意思，并非是放弃民进党，而是恨铁不成钢，并清楚表示不会接受“一国两制、九二共识”。

卓荣泰指出，这是国家很清楚的方向，应该得到台湾人的支持与肯定，凝聚力量一致对外；“这不是逼宫”，在民主社会不应该存在这种现象，大家有不同意见可以讨论，尤其在地方或中央选举失利后更应该团结对外。

卓荣泰表示，各项公职人员选举“民进党员都享有公平竞争的权利”，他绝对不会改变主张；他如当选民进党主席一定把工作做好，实现对人民的承诺，才有机会维护本土政权、维护民进党在国会优势、实现进步价值。

针对中国大陆国家主席习近平昨日发表对台谈话表示，在一中原则基础上，台湾任何团体与政党与大陆交往都没有障碍；大陆愿意与台湾各党派开展对话，交换意见，推进政治谈判。卓荣泰表示，蔡英文已说的非常清楚，他也呼吁大陆政府要有“四个停止”。

卓荣泰强调，习近平昨天发表的言论没有新意，呼吁大陆政府要四个停止对待台湾政府、台湾执政党，包括停止敌意方式，停止用各种武力方式，让台湾人民心理不安；并停止用各种经济手段企图影响台湾的经济发展，及在国际社会的经济地位，停止打击台湾在国际组织上努力参与的空间，才能展现双方正常交流的诚意。

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