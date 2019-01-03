韩国瑜：不要怀疑中共收复台湾的决心

中国大陆国家主席习近平昨日发表对台谈话，引起两岸论战延烧；台湾总统蔡英文也强调“始终未接受九二共识”。高雄市长韩国瑜今日受访时指出，两岸关系对于台湾来说十分重要，但对于中共的说法，他也拋出两个“不要怀疑”，请人民不要怀疑共产党必须收复台湾决心，以及台湾追求民主自由的决心。

据网媒“风传媒”报道，习近平昨日发表《告台湾同胞书》，谈话中强调“一国两制，和平统一”的方针。对此，蔡英文则重申，“台湾绝不会接受一国两制，多数台湾民意也坚决反对一国两制，而这也是台湾共识。”

对此，韩国瑜指出，自己是地方首长，不应对中央层级问题多做表述，但两岸关系的确关乎到台湾的整体发展，“谁都不能回避”。他说，对于这样敏感问题，大多数的政治人物并未说得露骨，让他觉得十分感慨。

他也针对谈话提出两个“不要怀疑”，分別是“不要怀疑共产党必须收复台湾的决心”与“不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心”。

不过对于这两个“不要怀疑”，韩国瑜说，他自己也没有解答，提出来是让大家思考，认知处境的艰苦，并谋求生活的改善。

韩国瑜认为，台湾是2300万人民要一起面对的，尤其这两个思潮一直不断在台湾提出来思考，希望这件事情过后，大家能共同思考这层关系，毕竟这攸关人民的生死，也是过着自由富庶生活的基础。



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