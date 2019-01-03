回应独派大佬公开逼宫 蔡英文：选不选不是谁说了算

立场深绿的台湾总统府资政吴澧培、前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲，今天（3日）联名发公开信，逼宫台湾总统蔡英文，要求她交权、不要参选连任、退居二线。蔡英文随后回呛，如何守住台湾主权才是当前台湾最严肃的课题，“谁要选、谁不选，不是谁说了算”。

综合台湾《联合报》、中时电子报、《自由时报》消息，公开信对蔡英文的领导精神、治理方针和两岸路线重炮抨击，表示“九合一”选举是血淋淋现实，台湾人民已对蔡英文投下不信任票，也给民进党丢出震撼弹，认为是蔡英文“辜负台湾人民的托付”。

四人在信中表达两个诉求，要求蔡英文“放弃连任总统”及“交出行政权”，“退居二线”，由新任行政院长全权组阁，指挥内阁。

信中还指出，“九合一”败选之后，台湾“门户洞开”，令“九二共识”和“两岸一家亲”无孔不钻，“台湾的国家安全阀眼见就要失灵”。为应对紧张情势，公开信建议蔡英文“把中央执政的力量发挥到最大”，选拔一位“强而有力”的最高行政首长，人选必须“有理念、有能力、有行政经验”，而且有成绩可以为人称道，“没有猎取大位的野心”，才可以“抖落包袱，勇往直前”。

对于四位大佬的公开信，蔡英文在面簿（Facebook）上回应称，此时向世界表达台湾人的心声更重要，并希望大家转发自己昨天对中国大陆国家主席习近平讲话的英文版回应，“让更多人听见台湾的声音”。

台湾总统府发言人黄重谚今天上午转述蔡英文的想法称，当中国大陆把一国两制端到台湾的大门口，要强迫台湾人吞下去时，如何守住台湾主权，才是当前台湾最严肃的课题。对于这些前辈们，蔡英文希望他们能够真正去了解，台湾所面临的艰难处境，民进党提名谁，台湾人民选择谁，都有民主机制做最好的决定。至于“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了”。

黄重谚表示，蔡英文认为，捍卫台湾，她不曾在压力下低头过。只要她当总统的一天，“我绝对会挡住所有压力”，台湾不会接受九二共识、一国两制。

对此，民进党党主席候选人卓荣泰今日受访时表示，四位大佬不是放弃民进党，而是“恨铁不成钢”。卓荣泰也说，所有民进党员在今年各项公职人员初选中，都享有公平竞争的权利。

民进党籍桃园市长郑文灿也发言称，总统选举还有一年一个月，相信党会有智慧、周延审慎来处理，“现在喊话说，谁能选谁不能选，还有点早”。他认为，选务不适合用喊话方式说“谁能选谁不能选”，但相信党会尊重，并了解其诉求重点。

民进党立委也纷纷替蔡英文发声。立委蔡适应表示，蔡英文最近其实有一些改变，包含推动回廊谈话，很多议题亲上火线处理，现在已有些不一样了，但他仍希望总统可以把前辈的话听进去，“希望以不追求连任的心态，来追求大破大立。”

立委林静仪则在面簿上炮轰说，“你们就是不甘愿她是一个比你们强得太多的女人而已。”她还指，“昨天习近平主席说，中国人不打中国人，然后今天你们就袭击台湾人选出来的总统。你们是在打给谁看？”

台北市长柯文哲今天受访时对此表示不愿多谈，仅说：“那要去问（行政院长）赖清德啊，问我干什么”，“不干我的事情”。

公开信联名的四人当中，吴澧培是深绿人士，曾协助成立陈水扁竞选总统后援会，成立海外阿扁之友会、美国福尔摩莎基金会等组织，还曾发动发动台独人士集资抢救《台湾日报》。彭明敏则是台湾独立运动领袖之一，曾于1996年代表民进党参选总统，很多人称他为“台独教父”。李远哲是前任台湾中央研究院院长，与绿营高层关系密切，并多次在总统大选前夕刊文影响选举。高俊明牧师是陈水扁执政时期的总统府国策顾问。

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