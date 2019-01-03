港中大民调：三分一港人欲移民 当中两成半没明确目的地

香港中文大学香港亚太研究所上月11至17日随机电话访问708名香港市民，约有三分之一受访市民表示，如有机会，将打算移民或移居外；与2017年9月另一相类调查比较，比率（34%）与当时的（33.1%）相若。调查也请受访者就香港是否适合居住与生活的状况作评分，结果香港作为“宜居”城市的平均评分为62.1分，较2017年9月的63.9分下降。

据《明报》消息，在访问中称有移民或移居打算的市民中，16.2%人表示近期曾为移民作准备，当中18至30岁的佔51%，具大学或以上学历的有47.9%。约两成半受访者没有明确移民或移居的目的地，其次为加拿大（18.8%）、澳洲（18.0%）和台湾（11.3%）。

针对香港有什么因素令这些有移民打算的受访者想移民，前三位依次是“香港太多政治争拗/太烦/社会撕裂严重”（25.7%），“香港居住环境挤迫”（25.7%），“香港政治不民主/不满意香港政治制度”（17.4%）。当中明确表示有移民目的地的受访市民中，前三位依次为“居住环境较宽敞”（35%）、“空气好/污染少/宁静/环境优美”（22.3%），及“自由/人权情况较好”（15.6%）。

至于没有移民或移居打算的受访市民，被问及香港有什么吸引人居住和生活的因素时，前三位依次为“生活方便”（46.9%），“中国人社会/多数人说同一种语言/习惯居住/社会友善”（27.3%），及“基本设施/制度良好”（25.9%）。

在整体受访市民中，拥有外国居留权仅6.7%，另有约三成人有直系亲属已经移民或在外国生活。



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