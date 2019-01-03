传强推“煤改气”存隐患 河北新乐民居疑天然气爆炸致两死　

据网媒“香港01”援引河北长城网消息，昨早7点45分左右，河北石家庄新乐市彭家庄回族乡小宅村一民居发生爆炸，造成两人死亡。

虽然现在事故具体原因仍在调查中，但又不少网民将矛头对准了华北地区的“煤改气”工程，认为事故可能是天然气爆炸。有网民指各地政府为追求政绩，强推“煤改气”留下许多安全隐患。

死者家属张大娘表示，自己前日下午六点左右从四川刚回来，此前家中已有多天没人居住。张大娘的女儿女婿当天也从外地过来看她。昨日早晨张大娘出门买早餐的时候发生了爆炸，回来的时候房子就已经炸塌了。“出门买个掛面回来，女儿女婿都没了。”

住在距离爆炸现场大约200米的陈大爷表示，早晨他起床不久，听到了一声巨响，感觉门和窗都晃了一下，赶快出门看，发现张大娘家房子已经塌了。

据现场观察，张大娘家房子外墙的天然气管道断成三节，房子西墙倒塌，屋里的家俱等物品全部损坏。

有消息称，爆炸可能是天然气引起的。对此，新乐市宣传部相关负责人士针对此次事故已成立调查组，目前事故原因正在进一步调查当中。

而当地燃气公司工作人员表示，事故发生后，整个村子的燃气已经关闭。

此事在网上引起关注，虽然事故原因尚未确定，但不少网民认为这次爆炸与当地政府强推“煤改气”，却未做好配套措施有关。有网民说，其家乡去年被政府要求全部由烧煤换成天然气，却没有对村民进行相关安全知识培训，隐患巨大；另有网民指，有地方天然气管道均为外置，布满村屋墙壁，十分危险。

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