赖清德：九二共识、两岸一家亲皆导向一国两制

据台湾中时电子报报道，行政院长赖清德今天（3日）说，中国大陆国家主席习近平昨日的谈话听起来更像是对台湾的心战喊话，内容充满矛盾，所谓的九二共识、两岸一家亲，都是朝向统一、导向一国两制，没有其他的空间。

赖清德指出，习近平声称和平却不放弃武力攻台、声称求同存异却又只有统一一途、声称尊重台湾人民意志，却不尊重台湾人民的选择，只有一国两制。赖清德说，不管是“统一”或“一国两制”，都违背了目前台湾的广大民意，不会得到台湾方面的支持。

赖清德说，习近平高调地承诺两岸在统一、实施一国两制后，将会维护台湾人民目前的生活方式；不过，如果对照香港的情况，这些承诺只是更大的矛盾、更多的讽刺。他希望全国民众经由习近平的谈话，大家能够觉醒，所谓的九二共识、两岸一家亲，都是朝向统一、导向一国两制，没有其他空间。

赖清德提到：“大家必须对自己有自信，团结面对，在这种状况下不要有任何幻想、自欺欺人”。他也指出，如果有人以为，认同“两岸一家亲”就可以牟取经济利益而不会丧失主权，又或者是自我定义所谓的九二共识存有“一中各表”的空间，但是习近平的谈话清清楚楚，所谓的九二共识就是一中原则，导向统一、一国两制，没有其他模糊空间，存有幻想的人应该要觉醒，希望台湾能够团结，经由习近平这篇对台湾的心战喊话，大家能够彻底觉悟，台湾只有走自己的路，团结才有未来。

对于吴澧培、彭明敏、高俊明、李远哲四人呼吁台湾总统蔡英文应放弃参选连任，赖清德回应说，总统府对此已经有公开声明，台湾处于内忧外患，在这种情况下，更需要凝聚台湾人民的力量，大家要团结一致，这一点最重要。

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