国台办马晓光：蔡英文发表两国论

据台湾中时电子报报道，国台办发言人马晓光今天（3日）发布新闻稿，痛斥台湾总统蔡英文发表“两国论”，煽动两岸对立，是两岸冲突的制造者，台海和平稳定的破坏者，台湾人民利益的加害者。

马晓光指出，正当两岸同胞隆重纪念告台湾同胞书发表40周年，习近平总书记重要讲话引发全体中华儿女热烈反响和强烈共鸣之际。民进党当局领导人蔡英文却大放厥词，赤裸裸地宣泄其两国论分裂立场，违逆两岸同胞改善发展两岸关系的意愿，进一步煽动两岸对立，破坏两岸关系和平发展局面。

马晓光说，九二共识是两岸关系和平发展的共同政治基础，其核心意涵是两岸同属一个中国，双方均坚持一个中国原则。民进党当局上台以来，单方面破坏这一共同政治基础，导致两岸关系复杂严峻，台湾同胞切身利益受到严重损害，“蔡英文的言论完全曝露了其顽固，坚持两国论的政治本质，充分说明民进党当局是两岸冲突的制造者，台海和平稳定的破坏者，台湾人民利益的加害者”。

马晓光提到，台湾地区九合一选举后，民进党当局不思悔改，继续在两岸关系上推行对抗分裂路线，完全无视台湾民众要求改善经济民生，分享两岸关系和平发展红利的强烈愿望，阻挠两岸同胞在交流合作中走进，走稳，走好，只能自取其辱，绝不可能得逞。

马晓光也说，实现祖国完全统一，是包括台湾同胞在内的全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。一国两制是照顾台湾现实情况，维护台湾同胞利益福祉，实现国家统一的最佳方式。两岸统一的历史大势，是任何人、任何势力都无法阻挡的。在中华民族走向伟大复兴进程中，两岸同胞一定会共享国家统一和强盛的伟大荣光。

早报订户新闻，更多精彩等着您！