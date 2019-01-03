报告：中国人口预料在2028年左右开始出现负增长

据中国《新京报》报道，一份报告指出，中国总人口将在2028年左右开始出现负增长，届时人口峰值约14.42亿。

今天（3日），中国社会科学院人口与劳动经济研究所与社会科学文献出版社共同发布《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No.19》，作出了上述预测。

报告指出，对于中国的人口而言，21世纪上半叶发生的最大的人口事件莫过于人口负增长时代的到来。

从2011年开始，中国老年人口进入一个快速增长时期，2010年至2040年老年人口将总共增加2.24亿人，年平均增长率为3.62%，平均每年净增746万。在老年人口快速增长的同时，总人口将在2028年左右开始出现负增长，这两种相反的变化趋势进一步提高了老龄化的发展速度，老龄化水平在2040年将达到23.84%。

根据联合国中方案总和生育率作出的预测，也与社科院研究结果基本吻合：中国人口将在2029年达到峰值14.42亿，从2030年开始进入持续负增长，2050年减少到13.64亿，2065年减少到12.48亿，即缩减到1996年的规模。如果总和生育率一直保持在1.6的水平，人口负增长将提前到2027年出现，2065年人口减少到11.72亿，相当于1990年的规模。

报告还提出，中国城镇化已进入中后期发展阶段，2050年达到80%城镇化率，完成城镇化。

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