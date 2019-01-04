发文逼宫蔡英文 沈富雄：這是独派四大佬不聪明之处

据中时电子报报道，总统府资政吴澧培与总统府前资政彭明敏、长老教会牧师高俊明、中研院前院长李远哲等四独派大佬，昨天（3日）发表一封给蔡英文的公开信，要求总统蔡英文放弃连任。前民进党立委沈富雄直言，这封檄文对行政院长赖清德反而不好，这也就是四大佬不聪明的地方。

沈富雄在中天政论节目《新闻深喉咙》指出，独派四大佬不是要赖清德，就是要民视董事长郭倍宏出战2020，但是他们会倾向赖，因为赖清德对民进党比较好，郭倍宏就是破坏分子，是负面的。他认为，赖清德应义不容辞出来选2020，明知不可为而为之，而不是明知不可为而不为。

沈富雄点出，民进党的总统初选若启动了，赖清德还是不去登记，这还能怪小英吗？没人跟她拼，她只好拼下去了。但若赖清德去登记，保证会赢过小英。沈富雄也不禁反问四大佬，“你们在急什么？”因站在赖清德的立场，四大佬这一篇檄文对赖反而不好，这就是他们不聪明的地方，要促成这件事，就要低调。

沈富雄强调，民进党主席补选候选人卓荣泰2020找人来跟小英对干的可能性没有，若他有这种抱负，那小英这一关他过不了，显然桃园市长郑文灿、高市长选战失利的陈其迈等七人提名他时，小英默许了。因此2020谁选，权力并不在卓荣泰，而是赖清德。

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