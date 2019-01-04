华为率先完成中国5G研发试验第三阶段核心网安全技术测试

IMT-2020(5G)推进组（5G推进组）组织昨天（3日）发布消息称：由5G推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段测试中，华为率先于2018年12月27日以100%通过率完成5G核心网安全技术测试。

澎湃新闻报道，5G推进组称，网络安全是5G规模商用的关键能力，本次率先完成全部（必选及可选）网络安全技术测试的内容，再次证明华为在网络安全方面具备深厚的技术积累，为运营商5G的规模商用已经做好准备。

5G推进组由我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部于2013年2月联合推动成立，组织架构基于原IMT-Advanced推进组，是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台。

5G技术研发试验第三阶段试验中的5G网络安全技术测试，遵循今年9月发布的国际通信标准化组织3GPP的 Release15标准，验证内容包含了5G网络架构安全、用户终端和5G核心网之间的安全、基于非服务化接口的安全流程、基于服务化架构安全流程、5G核心网网元之间的安全、用户终端经由5G网络和外部数据网络之间的安全等技术测试。5G网络安全机制同时适用于3GPP接入和非3GPP接入，适用于服务化架构网络设计及网络安全功能流程。5G网络安全同时支持接入层（AS）安全、非接入层（NAS）安全、基于服务化架构（SBA）的安全等安全相关功能。

中国5G技术研发试验共包括5G关键技术验证、5G技术方案验证和5G系统组网验证三个阶段。在第一、第二阶段，以及第三阶段的非独立组网（NSA）和独立组网（SA）功能测试中，华为5G核心网均率先以100%通过率顺利完成。在“2018年中国国际信息通信展览会”上，IMT-2020(5G)公布的当前中国5G技术研发试验结果显示，华为在整体测试进展中名列前茅。本次第三阶段安全技术测试的完成，为后续运营商进行5G规模商用部署奠定了坚实的基础。

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