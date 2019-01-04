加拿大官员：孟晚舟被捕后有13名加拿大人在华被拘留

（渥太华讯）据一名加拿大政府官员透露，自华为首席财务官孟晚舟上月1日被捕后，有13名加拿大人在中国被拘留。

加拿大全球事务部发言人贝鲁布当地时间周四（3日）在发给《环球邮报》的声明中，证实上述消息。自孟晚舟被捕以来，截至周四，只有三名加拿大人康明凯（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）和莎拉·麦基弗（Sarah Mclver）公开被告知遭中国政府拘留。中国政府在孟晚舟被捕后承诺作出反击。

贝鲁布在电邮中说：“加拿大全球事务部得知自去年12月1日，不包括香港在内，有13名加拿大人在中国被拘留。我们可证实至少八人已获释。”

女教师麦基弗是其中一名获释的加拿大人，她上月在中国教英文时被拘留。她如今已回返加拿大，前外交官康明凯和活跃于中朝边境城市丹东的商人斯帕弗则继续被拘押。

加拿大全球事务部没有透露其他被拘留加拿大人的身份。

据一名未授权公开发表谈话的政府官员披露，共有200名加拿大人因为不同违规行为在中国被拘留，并继续面对法律审讯，其中多数以获得保释或服缓刑期。被拘留的加拿大人数持续保持平稳，近年来未出现显著增长或减少。

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