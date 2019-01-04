去年12月财新中国服务业PMI升至53.9 创六个月新高

2018年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为53.9，较11月微升0.1个百分点，创六个月以来新高，显示年底服务业经营活动加速。

据财新网今天（1月4日）消息，尽管此前公布的制造业PMI回落0.5个百分点，2017年6月以来首次落入收缩区间，但在服务业扩张带动下，财新中国综合PMI录得52.2，较11月回升0.3个百分点，为五个月来最高。

服务业和制造业需求走势有所不同。2018年12月服务业新订单总量继续小幅上升，增速与11月相近，服务业内外需求皆出现改善，而制造业新订单总量则小幅下降。两大行业新订单一升一降，使得12月新订单整体仅小幅增长。

新出口订单也出现分化。制造业新出口订单进一步收缩；服务业新出口订单增速则保持增长，且创下六个月新高。部分服务业受访企业表示，月内加大了力度争取出口订单。

因企业预期较为谨慎，服务业用工规模虽然连续三个月小幅回升，但扩张力度有所减弱，用工增速降至三个月最低，未能完全抵消制造业用工小幅下降的趋势，整体用工规模继续小幅缩减。

12月服务业投入成本继续显著上升，创三个月最高涨幅。受访厂商反映，成本上升主要与原材料价格和薪酬上涨有关。制造业投入成本则出现逾一年半以来首次下降。两大行业综合，投入成本录得两年半以来并列最低涨幅。

与成本趋势一致，12月制造业出厂价格连续两个月出现下降，降幅为2016年2月以来最高。服务业继续小幅提高收费水平，综合产出价格出现自2017年5月以来首次下降，不过降幅较为温和。

两大行业企业对未来12个月的生产与经营前景信心度均小幅改善。制造业界信心度升至三个月高点，服务业企业信心度也较11月的低点回升。不过，与历史数据相比，综合前景信心度总体仍然偏弱，许多受访企业担心市况低迷。



早报订户新闻，更多精彩等着您！