社科院绿皮书：中国人口十年后将负增长

中国社会科学院人口与劳动经济研究所与社会科学文献出版社共同发布了最新《人口与劳动绿皮书》。绿皮书预测，中国人口将在2029年达到峰值14.42亿，从2030年开始进入持续的负增长，2050年减少到13.64亿，2065年减少到12.48亿，即缩减到1996年的规模。

澎湃新闻报道，如果总和生育率一直保持在1.6的水平，那么人口负增长将提前到2027年出现，2065年人口减少到11.72亿，相当于1990年的规模。

长期持续的人口负增长究竟会造成怎样的社会经济后果？绿皮书课题组解释称，从理论逻辑上看，长期的人口衰退，尤其是伴随着不断加剧的老龄化，势必会带来非常不利的社会经济后果。中国的人口负增长已经势不可当，从现在开始亟须开展研究和进行政策储备。

此外，绿皮书还提出，从2011年开始，中国老年人口进入了一个快速增长时期。2010—2040年老年人口将总共增加2.24亿人，年平均增长率为3.62%，平均每年净增746万。在此期间，1950年代和1960年代出生高峰队列将全部进入老年。

然而与此同时，我国劳动年龄人口却在大幅减少。在过去的一个时期里，中国经历了劳动力的快速增长，劳动力的无限供给曾经是中国经济高速发展的重要条件，也曾经是中国经济比较优势的重要基础。进入21世纪后，劳动力供给发生了重大变化。

绿皮书数据显示，2017年，劳动年龄人口总共减少了578万。随着1950年代出生高峰队列陆续超出劳动年龄，劳动年龄人口还将会加速减少。联合国预测结果也显示，中国的劳动年龄人口在未来很长一个时期内持续加速减少，预计到2050年将减少2亿人。

早报订户新闻，更多精彩等着您！