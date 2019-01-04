梁振英：希望台湾人多来港直接了解一国两制

据香港《明报》报道，全国政协副主席、香港前特首梁振英昨天（3日）在面簿发文，形容一国两制“构思是科学的，实践是成功的”，完全可行而且有利香港社会经济发展，并希望台湾人多来香港直接了解当地的一国两制。

梁振英表示，过去21年的经验说明，在一个国家之内，中国大陆和香港实施不同的社会、政治、经济、货币、法律和司法制度等，完全可行，有利香港社会和经济发展，也为英美在内的国际社会所公认。

梁振英称，按“一国两制”方针收回香港，一举解决历史遗留下来的香港前途问题；实行“一国两制”背靠祖国面向国际，也令香港金融市场和对外贸易迅猛发展，并成为世界最大的离岸人民币中心和国际仲裁中心。他说，香港回归以来，中央政府、大陆各地方政府和香港特别行政区政府，均严格按照基本法办事，全面落实香港的高度自治。

他也指出，自己过去31年，每天看一份台湾报纸，“过去几个月，由于意识到台湾时局变化，我每天看两份台湾报纸，知道台湾媒体对‘一国两制’在香港实施的具体情况报道不多，台湾各界人士也知之不详”。他希望台湾民众能多来香港，直接了解香港实践“一国两制”、“港人治港”，高度自治的具体情况，香港朋友也能继续推动两岸关系和平发展，实现祖国和平统一。



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