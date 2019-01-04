吴敦义：一中各表的九二共识才能延续两岸和平稳定发展

据台湾《联合报》报道，国民党主席吴敦义今天（4日）到国民党桃园市党部参加五合一选举感恩茶会上致词重申党内立场，称中国大陆国家主席习近平谈话所谓一国两制，绝非当年九二共识的内涵，而台湾总统蔡英文则根本否定九二共识，“一个并非谈九二共识的内容，一个是完全漠视九二共识基本的存在”，双方都有不足，唯有确保一中各表的九二共识，才能延续两岸和平稳定发展。

吴敦义说，习近平谈话并不是九二共识的内容，回溯1992年双方所换文的九二共识是“一中各表”，原词句共有35个字，内容为两岸都坚持一个中国的原则。对其涵义，双方同意用口头声明方式各自表达，也就是因为有这个九二共识一中各表的基础。在1992年的11月3日，海基会经两轮谈判后核定，并经海协会说明要回电呈报核定才算数，最后海协会于11月16日回文给海基会，双方政府也都了解。

吴敦义表示，所以这35个字就是一中各表的九二共识，“那习先生讲的不是九二共识当年的内容，那对蔡英文总统来讲，她完全否定九二共识一中各表的存在，也是完全不正确，一个不是九二共识的内容，另一位完全就不认定有九二共识，所以都是不对的”。

吴敦义进一步解释，国民党发布的声明35个字，所谓“九二共识其实就是一中各表”的内容，一中各表的意思就是大陆方面可以表示他们的中华人民共和国，台湾也是用口头声明可以表一中就是中华民国，这就是1993年第一次辜汪会谈能够在新加坡举行最重要的根基，也就是双方换文的共识。

吴敦义也强调，在一中各表的九二共识基础上，两岸能有平等的贸易往来，再来如开放陆客来台观光。台湾也希望对方保障台生跟台商在中国大陆的人身的安全和投资保障，双方有了好多年的和平稳定发展。国民党珍惜这个九二共识一中各表的基础，希望海峡两岸都能回归到这一中各表的九二共识，确保和平稳定发展，是国民党最基本的政策跟原则。

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