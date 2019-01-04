中国反侵权假冒联盟：苹果应自觉履行禁令裁定

中国产学研合作促进会反侵权假冒创新战略联盟今天（4日）在北京召开发布会，就福州中院针对高通诉苹果侵权一案做出的禁令裁定应得到切实执行发表声明。声明指出，苹果公司对中国法院依法作出的生效裁定应当尊重，并根据裁定自觉履行禁令，而不是凭借其超级经济实力和影响力来蔑视中国法律。

据人民网报道，2018年12月10日，福建省福州市中级人民法院依据高通公司的申请，依法做出诉中禁令裁定书，要求苹果公司立即停止针对Qualcomm两项专利的、包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。相关产品包括iPhoneX在内的七款iPhone手机。早在2018年7月，所涉的两项专利已经在专利无效程序中被中国国家知识产权局认定为有效。

发布会上，中国反侵权假冒联盟知识产权保护研究院院长丛芳宣读了中国反侵权假冒联盟关于福州中院针对高通诉苹果侵权一案裁定应得到切实执行的声明。声明指出，苹果公司作为在中国市场获得了巨大利益的全球最知名公司之一，对中国法院依法作出的生效裁定应当尊重，并根据裁定自觉履行禁令。这不仅有利于中国法治的建设，也对维护苹果公司在全世界，特别是中国消费者心目中的形象至关重要。如果苹果公司继续无视生效裁定，继续不履行该裁定，本联盟将支持高通公司采取相应的法律措施，促使该裁定切实得到执行。

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