王毅：非洲债务不是中国造成的

据中国外交部网站发布的消息，中国国务委员兼外交部长王毅昨天（3日）在亚的斯亚贝巴同埃塞俄比亚外长沃尔基内会谈后共同会见记者。有记者问如何看待有人认为非洲国家因同中国合作出现债务问题。

王毅强调，中非合作历来是南南合作的标杆，也被公认为国际对非合作的典范。对于中国来说，帮助非洲发展、造福非洲人民，是中国始终不变的初心。据不完全统计，几十年来，中国已经帮助非洲建设了1万多公里公路、6000多公里铁路以及上百座机场、港口、电站。援建的医院、学校等民生设施更是不计其数，遍布非洲各国。中国累计向非洲派出医疗队员2万多人次，已医治当地病人2亿多人次。中国还投入大量人力物力，帮助非洲培训了数十万各领域的专业技术人员。中国的对非援助与合作，为助力非洲的经济社会发展，为改善非洲的民生福祉发挥了不可替代的重要作用，也得到了非洲各国的一致赞赏和欢迎。

王毅表示，近来，部分非洲国家在财政金融方面遇到了一些困难。对此，中国非常关注和重视。作为与非洲同甘共苦、命运与共的好朋友、好兄弟，中国愿意在非洲人民需要的时候伸出援手，在力所能及的范围内帮助他们度过暂时的困难。但遗憾的是，最近国际上有人不断炒作非洲的债务问题，甚至企图把责任推到中国头上。这既不符合事实，也不会得到非洲国家认同。

在此，王毅强调三点：首先，就整体而言，非洲债务是一个由来已久的历史遗留问题，并不是今天才出现，更不是由中国造成的。究竟谁才是非洲债务的始作俑者，非洲人民最清楚，某些国家自己也心知肚明。试图抹黑中国的说法，非洲人民首先就不同意，不少非洲朋友已经站出来予以驳斥，中非合作也不会因此受到干扰和影响。

第二，中国对非洲的投融资合作秉持习近平主席提出的真实亲诚理念和正确义利观，始终尊重非洲人民的意愿、立足非洲各国的需求，从不藉此谋取政治私利，也从不附加任何政治条件。在具体运作中，中国坚持依法依规和公开透明，严格按照各国法律和市场规则行事，从不允许也绝不姑息任何暗箱操作和腐败行为。

第三，解决非洲债务问题，归根到底还是要使非洲尽快实现经济的自主和可持续发展。为此，中国将与非方加紧落实中非合作论坛北京峰会的各项成果，加快推进符合非洲各国今后发展急需的“八大对非行动”，从而进一步增强非洲经济的内生动力。同时，中国也呼吁国际社会加大对非洲的关注和投入，各方齐心协力、优势互补、共同帮助非洲，共同造福非洲。这既是作为非洲全面战略合作伙伴的中国正在做的事，也应是其他国家尤其是发达国家应尽的义务。

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