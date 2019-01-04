台组织宣布酝酿和统论坛

据台湾《联合报》今天（4日）报道，三民主义统一大中国同盟宣布，将在农历年后起，半年内办理八场活动，包含研讨会、闭门论坛或公开演说，届时讨论两岸和平统一进程。组织规划六都各办一场、离岛和花东各一场。

组织秘书长林忠山批评，宪法明定统一，九二共识就是在宪法中明定，执政党不接受、不承认，中华民国在民进党的执政下，“只能谈独、不能谈统”，现已无须争议九二共识，应开始研拟两岸和平统一的进程。

三民主义统一大中国同盟理事长葛永光指出，习近平这次提出的探索两制最佳方案，重点在“探索”，表示透过双方讨论，看能否找到共识。换句话说，即使是一国两制，到底什么东西也可以讨论，他主张回到已故总统蒋经国主张“三民主义统一中国”的方案。葛永光也建议两岸先成立“中华邦联”，这也是一国两制的可能方案。

葛永光说，一国两制并非中国大陆单方面决定，台湾也可以主动诠释，且统一不是并吞。台湾人民不需要抱着恐惧的心情，统一已经被污名化，台湾应该建立开放包容的环境，大家一起讨论要未来要如何走。中华民族团结协会理事长夏瀛洲建议，未来蓝绿来个兵棋推演，设计状况推演，看要统还是要独，面对面谈统独问题。

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