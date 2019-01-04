港零售总货值升幅放缓至1.4%

据《明报》报道，香港统计处公布2018年11月零售数据，整体零售总货值升幅放缓至1.4%，其中珠宝首饰、钟表及名贵礼物分类“重创”，下跌3.9%，中断16个月的升浪之余，更是2017年1月以来最差表现。

金饰珠宝业界表示，今年以来促销优惠“未停过”。不过，中美贸易战影响香港经济，加上人民币贬值，打击中国大陆客消费意欲，而高铁及港珠澳大桥落成，只是加速大陆游客消费模式改变，未能带动高档消费。

事实上，珠宝首饰、钟表及名贵礼物占香港零售总货价值近两成，不过自2018年9月开始增幅放缓至低单位数。业界当时就指出，因该月台风山竹袭港，店铺无法营业，影响行业表现，也预计因受外围政治因素影响，顾客购买力下跌。金饰产品销售放缓，相关股份的股价也明显受压。

香港零售管理协会主席谢邱安仪指出，珠宝类产品与整体零售表现相若，皆受中美贸易战因素及人民币贬值影响，加上香港股楼市道淡静，消费情绪转差，对高价消费品的影响尤为明显。

该会也收集会员对12月销售表现的意见，珠宝业界多预计增长将为持平至负增长。不过，谢邱安仪强调，目前影响该类货品表现的因素，与2016年行业“寒冬”并不相同，现阶段也未见行业开始关店或削减人手。

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