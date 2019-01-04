温州滴滴顺风车命案开审 被告认罪

据“温州法院”微信公众号发布的消息，今天（4日）上午，浙江省温州市中级人民法院依法不公开开庭审理“滴滴顺风车司机杀人”案，由温州中院常务副院长陈有为承办并担任审判长，还首次组成七人合议庭审理。

被告人钟元，男，1991年6月出生，汉族，中专文化程度，务工人员，四川省金堂县人。因本案于2018年8月28日被乐清市公安局逮捕，同年11月8日温州市人民检察院向温州中院提起公诉，温州中院于同日立案。

温州市检察院指控，被告人钟元因赌博在网络借贷平台欠下债务，预谋在从事滴滴顺风车业务时伺机抢劫女乘客财物。2018年8月23日，被告人钟元第一次伺机抢劫女乘客未果。2018年8月24日，被告人钟元在从事滴滴顺风车业务时，采取持刀威胁、胶带捆绑的方式，对乘客被害人赵某某实施了抢劫、强奸行为后杀人灭口。提请对被告人钟元依法以故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪追究刑事责任。

法庭上，被告人对指控事实供认不讳，对其犯罪行为表示后悔，愿意接受法律制裁。辩护人提出被告人第一次抢劫系犯罪中止而非预备，且有坦白、悔罪等情节，请求从轻处罚。

因涉及个人隐私，根据法律规定，温州中院以不公开开庭方式进行审理，案件将定期进行宣判。

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