习近平：在新起点上做好军事斗争准备

据中国央视新闻报道，中央军委军事工作会议今天（4日）在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。习近平强调，全军要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，在新的起点上做好军事斗争准备工作，开创强军事业新局面。

习近平在讲话中指出，党的十八大以来，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的军事任务，党中央和中央军委审时度势、统揽全局，带领全军锐意进取、攻坚克难，军事工作在斗争中加强、在创新中发展，取得许多标志性、开创性、历史性重大成就。全军以坚定意志品质、灵活战略策略、有力军事行动，坚决维护国家主权、安全、发展利益，经受住了复杂形势和严峻斗争考验。

习近平强调，当今世界正面临百年未有之大变局，中国发展仍处于重要战略机遇期，同时各种可以预料和难以预料的风险挑战增多。全军要正确认识和把握中国安全和发展大势，强化忧患意识、危机意识、打仗意识，扎扎实实做好军事斗争准备各项工作，坚决完成党和人民赋予的使命任务。

习近平指出，要把新时代军事战略思想立起来，把新时代军事战略方针立起来，把备战打仗指挥棒立起来，把抓备战打仗的责任担当立起来。要强化战斗队思想，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，各项工作和建设、各方面力量和资源都要聚焦军事斗争准备、服务军事斗争准备，推动军事斗争准备工作有一个很大加强。

习近平强调，要深化战争和作战筹划，确保一旦有事能快速有效应对。要加快推进联合作战指挥体系建设，提升联合作战指挥能力。要加强新型作战力量建设，增加新质战斗力比重。要大抓实战化军事训练，提高练兵备战质量和水平。要坚持问题导向，对突出短版弱项要扭住不放、持续用力，一个问题一个问题解决，确保取得成效。

习近平指出，中央和国家机关各部门、地方各级党委和政府要支持国防和军队建设，共同把我们这支英雄的人民军队建设得更加强大、更有战斗力。

中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮主持会议。中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠宣读《中央军委关于表彰全军备战标兵单位和个人的通报》，表彰10个全军备战标兵单位、20名全军备战标兵个人。习近平等为受表彰对象颁奖。

中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民出席会议。军委机关各部门、全军各大单位负责同志等参加会议。

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