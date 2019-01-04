马骏：中国民企融资难贵 与货币政策框架及利率设计没太大关系

据路透社今天（4日）报道，中国央行货币政策委员会委员马骏表示，民营企业融资难融资贵，与货币政策框架和政策利率设计并没有太大的关系，它不单纯是短期利率向长期利率传导的技术问题；而是经济周期下行、去杠杆措施溢出效应以及国有企业与民营企业非中性竞争体制三者叠加所导致的后果。

他在《中国金融》杂志撰文进一步指出，在目前的宏观形势和体制下，不论是采用数量型还是价格型货币政策框架，不论是用哪个短期利率作为政策利率，不论银行用哪个利率作为定价基准，都会出现民营企业融资难度加大的问题。

马骏说：“在经济减速的阶段，即使央行降低政策利率，一般也都会出现企业融资成本（贷款利率和债券发行利率）上升的情况，这种由周期性因素引起的“货币政策传导不畅”的问题是世界性的问题。”

至于去杠杆的超预期后果，马骏举例称，在清理规范地方政府债务过程中，许多地方政府平台突然无法继续获得融资，许多PPP项目被叫停，包括已经启动的项目，导致与这些项目相关的企业比如参与PPP项目的民营企业财务情况突然恶化，违约风险和融资成本大幅上升，有的无法继续取得融资，甚至出现资金链断裂。

另一个例子是，在落实资管新规的过程中，许多银行表外融资渠道被大幅收窄，银行表内又“接不住”，使得许多长期以来依靠影子银行、表外融资的民营企业突然失去了融资渠道。

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