不满校长遴选过程 台大教授要求假处分被法院驳回

据中时电子报报道，台湾教育部去年底勉予同意管中闵就任台大校长，当初身为台大校长候选人之一的电机系教授吴瑞北，要求教育部不能在重启遴选就发聘台大校长，要先厘清遴选争议。他继先前提出行政诉讼后，去年12月25日又向台北高等行政法院声请定暂时状态假处分，要求在他提出的诉讼判决确定以前，教育部不能未经重启校长遴选程序，就自行聘任管中闵为台大校长，台北高等行政法院审理后，认为声请无理由，今天（4日）傍晚裁定驳回。

吴瑞北去年9月间，曾经到台北高等行政法院，就台大校长争议，以教育部和台大为被告，提出课予义务的行政诉讼，要求教育部和台大必须重启遴选程序。他当时顾虑新上任的教育部长叶俊荣，会直接聘任管中闵为下任台大校长，造成其他候选人权益丧失且难以回復，曾在8月间先递状声请定暂时状态假处分，主张在诉愿及台大遴选相关诉讼判决确定前，教育部不能在未重启遴选下，径行作成校长聘任的行政处分。

台北高等行政法院受理后，曾订庭期要在去年9月25日下午开庭审理，但因叶俊荣后来要求台大须重启遴选，吴瑞北认为情势已变更，没有声请的急迫性及必要性，在开庭未决前，递状撤回声请。

教育部去年12月24日勉予同意管中闵就任台大校长，解决台大没有校长的争议，引发吴瑞北不满，隔天再度向北高行声请定暂时状态假处分，要求教育部不得在台大未经重选程序就聘管为校长。北高行审理后今日裁定驳回声请。

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