证监会批准上海郑州大连分别设天然橡胶、棉花、玉米期权交易

据中新社报道，中国证监会新闻发言人高莉今天（4日）在北京表示，证监会已批准上海期货交易所开展天然橡胶期权交易、批准郑州商品交易所（郑商所）开展棉花期权交易，批准大连商品交易所开展玉米期权交易。

天然橡胶、棉花和玉米期权合约正式挂牌交易时间为2019年1月28日。

高莉指出，天然橡胶、棉花和玉米是中国重要的农业品种，相关期货合约自上市以来，市场运行总体平稳，产业客户参与广泛，功能发挥较为显著。近年来，天然橡胶、棉花和玉米现货价格波动频繁。上市相关期权品种，可有效满足实体企业个性化和精细化风险管理需求，进一步降低套保成本。同时，有助于降低“保险+期货”试点中农户保费支出，更好服务“三农”和乡村振兴战略。

交易所方面也予以积极回应。以郑商所为例，郑商所相关负责人表示，在白糖期权平稳运行的基础上，郑商所结合实体经济需求等实际情况，将棉花作为该交易所的第二个商品期权品种，高度重视相关准备工作。郑商所将按照证监会统一部署，加强统筹协调，认真做好市场组织、规则制定、技术系统准备、投资者教育等各项工作，切实完善市场监管和风险防范制度，做好市场培训和宣传工作。

高莉则强调，证监会将督促相关期货交易所继续做好各项准备工作，确保天然橡胶、棉花和玉米期权的平稳推出和稳健运行。

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