中国央行工作会议：稳健的货币政策保持松紧适度

据中国人民银行官网今天（4日）发布的消息，2019年中国人民银行工作会议1月3日至4日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，总结2018年主要工作，分析当前经济金融形势，部署2019年重点工作。人民银行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。人民银行党委委员、副行长陈雨露、潘功胜、范一飞、朱鹤新、刘国强，中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组组长、人民银行党委委员徐加爱出席会议，并就分管领域工作提出具体要求。

会议认为，人民银行成立70年来，在党中央、国务院正确领导下，中国金融事业不断开创新局面，组织推进了一系列重大基础性金融改革，金融业面貌发生深刻变化，金融体系服务实体经济和抵御风险能力显著增强，成功应对了多次国际金融危机重大冲击。人民银行的人才队伍不断壮大，职能设置不断优化，治理体系日益健全，宏观调控和金融管理更加成熟，国际影响力显著提升。

会议指出，2018年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，人民银行坚持稳中求进工作总基调，认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，真抓实干，创新进取，坚决实施稳健中性的货币政策，坚决支持民营企业小微企业发展，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，坚决深化金融改革开放，各项工作取得新成绩。

一是金融宏观调控前瞻性针对性进一步提升。针对宏观经济金融运行中的不确定不稳定因素，及时采取有力措施，主动加强定向调控、区间调控，保持银行体系流动性合理充裕。充分发挥货币政策的逆周期调节和宏观审慎评估（MPA）的结构引导作用，实施4次定向降准措施，3次增加再贷款、再贴现额度，保持对实体经济的支持力度。有效引导市场预期，维护外汇市场平稳运行。

二是金融支持民营企业小微企业发展力度加大。针对民营企业小微企业经营困难增多、融资问题加剧，及时出台债券、信贷融资支持政策。按照“几家抬”工作思路，牵头制定23条具体措施，创新推出民营企业债券融资支持工具。积极做好其他领域和薄弱环节金融支持工作。积极推进市场化法治化债转股。落实国家脱贫攻坚战的部署，加大金融精准扶贫力度。全面做好乡村振兴金融服务，稳妥推进“两权”抵押贷款试点。

三是防范化解重大金融风险赢得良好开局。把打好防范化解重大风险攻坚战作为2018年工作的重中之重，牵头制定了行动方案、任务分工及配套措施。加快弥补金融监管制度短板，出台资管新规、系统重要性金融机构监管指导意见等，制定金融控股公司监管办法，稳妥处置重点金融控股集团风险，深化互联网金融风险专项整治。经过多措并举、集中治理，已暴露风险正有序处置，宏观杠杆率趋于稳定，激进冒险行为和各种金融乱象被有效遏制，金融运行总体平稳，金融风险总体可控。

四是推动金融业改革开放取得新的突破。牵头制定深化金融业对外开放的路线图和时间表，推动扩大银行、证券、保险业金融机构外资持股比例和外资机构业务范围，批准或受理外资机构在中国境内支付、清算、征信、信用评级等领域的市场准入申请或备案申请。完成丝路基金增资。推动金融机构人民币海外基金业务。进一步深化多边、双边和港澳台地区的金融合作。

五是推动金融市场规范发展和创新发展。积极采取有效措施，缓解债券市场风险偏好下降，稳定市场融资功能。完善债券市场制度建设，推出地方政府债券柜台业务、金融债券弹性招标机制和银行间市场三方回购业务，推动债券中央存管机构互联互通。推出无固定期限债券等创新型资本补充工具。明确境外机构境内发债制度框架，完善“债券通”交易结算安排。推动债券评级机构资质互认。实现债券市场统一执法。规范互联网黄金、黄金积存和黄金资产管理业务。

六是外汇管理与人民币国际化再上新台阶。取消合格境外机构投资者（QFII）资金汇出比例限制，放宽合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）本金管理要求，允许开展套期保值，扩大合格境内机构投资者（QDII）额度。完善内保外贷、对外直接投资、外币现钞、个人外汇业务、本外币特许兑换等重点领域管理，严厉打击地下钱庄等外汇违法违规活动。做好外汇储备管理，拓展外汇储备多元化运用。顺应实体经济需求，完善个人经常项目、跨境投融资政策，实现人民币跨境使用政策全覆盖。

七是金融服务和金融管理水平进一步提升。落实国务院机构改革方案，完成“拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度”职责接转。建立资管产品综合统计制度。牵头制定出台《“十三五”现代金融体系规划》。金融支持自贸试验区、绿色金融改革试点取得新进展。加强中央银行资产负债表健康机制建设。试点取消企业银行账户开户许可，非银行支付机构“断直连”工作取得明显进展。加强关键信息基础设施保护。初步建立全国现金统计制度，整治拒收现金初见成效。财政、税收、海关、国库、银行横向联网实现地域、征收机关、业务种类全覆盖，国库管理水平不断提升。发放首张个人征信牌照，形成错位发展、功能互补的个人征信市场格局。牵头做好金融行动特别工作组（FATAF）第四轮互评估相关工作，反洗钱穿透式监测在金融风险防控中发挥了积极作用。制定发布银行业金融机构投诉统计分类标准，金融消费权益保护工作机制不断完善。央行参事及金融研究中心建言献策质量稳步提升。

全系统财务管理、干部监督管理、内部审计、后勤保障、安全保卫及离退休干部等各项内部管理工作取得新成效。

会议认为，各分支行、企事业单位在强化金融服务实体经济、维护辖区金融稳定、不断提高金融管理和金融服务效果方面，做了大量卓有成效的、扎实细致的工作，对支持金融平稳高效运行、政策落地见效发挥了重要作用，体现了敢于担当、积极作为的进取精神和时代风貌。

会议指出，一年来，人民银行系统全面从严治党持续向纵深推进。各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终把政治建设作为根本性建设，全系统管党治党政治责任细化压实，党建工作机制不断健全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，推进党支部标准化规范化建设，提升党组织覆盖质量。加强各级领导班子和干部队伍建设，加强工会、青年工作，完善激励干部新时代新担当新作为的管理机制。不断加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪取得新成效。持续深化中央专项巡视整改，深入开展系统巡视巡察工作。深化运用监督执纪“四种形态”，强化执纪问责。积极稳妥推进深化纪检监察体制改革。

会议要求，2019年，人民银行系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中以及中央经济工作会议精神，坚持党对金融工作的集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，实施稳健货币政策，加强市场预期引导，继续打好防范化解重大风险攻坚战，深化金融改革开放，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，促进经济金融持续健康发展。

一是稳健的货币政策保持松紧适度。进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。加强政策沟通协调，平衡好总量指标和结构指标，切实疏通货币政策传导机制。进一步完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。稳妥推进利率“两轨并一轨”，完善市场化的利率形成、调控和传导机制。稳步深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是进一步落实好金融服务实体经济各项政策措施。按照市场化法治化的原则，继续运用各种政策工具，从债券、信贷、股权等方面引导金融机构加大对民营企业小微企业支持力度。积极推广民营企业债券融资支持工具，鼓励地方政府成立支持民营企业融资基金，推动实施民营企业股权融资支持工具。进一步提升支付、征信行业及商业银行服务民营企业小微企业的能力和水平。同时，引导金融机构继续做好重点领域和其他薄弱环节的金融服务，加大对高新技术企业、新兴产业和制造业结构调整转型升级的支持。积极推进金融服务乡村振兴工作。聚焦深度贫困地区，健全金融支持产业带动脱贫挂钩机制，全力支持打赢打好脱贫攻坚战。统筹做好“两权”抵押贷款试点到期衔接工作。进一步做好雄安新区深化改革开放金融服务工作。

三是切实防范化解重点领域金融风险。继续推动实施防范化解重大风险攻坚战行动方案，稳定宏观杠杆率，推动出台金融控股公司监管办法，加快补齐金融监管短板，有序化解影子银行风险，继续开展互联网金融风险专项整治。充分发挥存款保险作用，做实金融风险监测、评估和处置机制。

四是稳步推进人民币国际化。以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，进一步完善人民币跨境使用政策。优化央行间货币合作框架。完善离岸人民币市场流动性服务框架。

五是全面做好外汇管理与服务。支持自贸区、自贸港在外汇管理改革方面先行先试。推广资本项目结汇支付便利化试点。保持对地下钱庄高压打击态势。完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”管理框架。不断完善外汇储备多元化运用。

六是深入参与国际经济金融治理。按照准入前国民待遇加负面清单的模式，推动扩大金融业对外开放，确保已宣布的措施尽快落地，不断研究推出新的开放措施。继续深入开展“一带一路”投融资合作。支持企业真实、合规对外投资，推动“走出去”高质量发展。

七是加快推动金融市场创新发展和金融机构改革。以服务实体经济为导向，持续推动债券市场产品创新和规范发展，不断提升债券市场深度和广度。加强金融基础设施的统筹监管和互联互通，做好债券市场统一执法的实施工作。强化市场化约束机制，推动完善债券市场信用评级制度。完善债券市场违约处置机制，做好违约风险市场化法治化处置。支持境外主体在境内发债融资，鼓励境外投资者投资中国债券市场。进一步落实好开发性金融机构、政策性银行改革方案，更好服务国家战略。统筹研究深化农村金融机构改革，保持县域法人地位长期稳定，引导其回归本源、服务本地，增强对小微企业、民营企业和“三农”的服务能力。

八是全面提高金融服务与金融管理水平。不断深化金融法治建设。不断提升金融统计和金融研究水平。推动中央银行会计财务高质量发展和管理变革。着力提升支付服务和监管能力，全面取消企业账户开户许可。制定金融科技发展规划与监管规则，加强金融科技应用与管理。推广现金统计制度，加大现金管理改革和货币发行监管力度。全面提升中央银行经理国库水平，稳妥推进“国家金库工程”建设。尽快完善“政府+市场”双轮驱动的征信发展模式，从严治理乱办征信行为。全面加强反洗钱和反恐怖融资体制机制建设，积极推进特定非金融机构反洗钱监管。推进金融消费权益保护基本制度与法规体系建设，完善金融消费权益保护协调工作机制。

九是继续加强内部管理。继续开展重大金融政策落实情况审计。加强分支行及企事业单位管理，继续提升财务管理、干部监督管理、安全保卫、后勤保障及集中采购等内部管理水平。

会议强调，人民银行系统各级党组织要持续推动全面从严治党向纵深发展。坚持把政治建设摆在首位，引导党员干部提高政治站位和政治觉悟，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，加大对打好防范化解重大风险攻坚战、金融精准扶贫、金融助力民营企业发展等执行情况的监督检查力度，推动党中央重大决策落地见效。要严格按照“一岗双责”要求，将党建工作和业务工作同安排、同部署、同落实，做到两手抓、两手硬。要抓好理论学习和理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好。坚持纠正“四风”不止步，严格执行中央八项规定精神和各项要求，坚决整治形式主义、官僚主义。提高监督全覆盖质量，强化执纪问责，践行“四种形态”特别是要用好用足“第一种形态”。切实推进纪检监察、内外部巡视、审计和专项检查发现问题整改落实。稳妥推进全系统纪检监察体制改革。继续加强工会、共青团、离退休干部工作。坚持党管干部原则，突出政治标准，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化央行干部队伍。

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。会议号召，人民银行系统干部职工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，统一思想、奋发有为，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，创造性地做好中央银行各项工作，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年！

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