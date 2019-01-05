报告：北京等10中国城市二手房市场去年成交量同比下跌

据中新社报道，一项报告显示，2018年北京、深圳等十个中国城市的二手房市场先于新房出现调整，成交量同比下跌。

易居房地产研究院昨天（4日）发布的研究报告显示，2018年全年，包括北京、深圳、杭州、成都、青岛等在内的10个受监测城市二手房合计成交量为66万套，相比去年同期水平下降了14%，降幅较1月至11月份扩大一个百分点。

去年12月单月，10个城市二手房成交量为4.6万套，环比下降1%，同比下降28%，二手房成交量低于2012年以来的月平均成交套数（5.6万套）。

因楼市调控政策趋严，去年10城市二手房成交量同比低位盘整期持续较长。除2018年1月同比出现正增长，自2017年1月至2018年12月，10城市二手房的年初累计成交套数同比一直在下跌区间波动，最高跌幅一度达到34%。

易居房地产研究院研究员姚方指出，从2015年至2016年，因政策偏向宽松，上述10城市二手房年初累计套数同比维持正增长，同比增速位于31%至91%的较高增长区间。在中央对房地产的调控政策不放松的大环境下，预计2019年1月份二手房成交量很难出现较大回升。

10个典型城市中，去年12月份，苏州二手房成交量同比增速最高为48%，北京增长1%，其余八个城市同比均处于下跌区间。青岛12月份二手房成交量同比跌51%，杭州跌44%，深圳跌54%。

早报订户新闻，更多精彩等着您！