刘少奇第三子刘丁去世 终年72岁

已故中共领导人刘少奇第三子刘丁（刘允真）因患肺心病医治无效，于2019年1月1日在解放军总医院第四医学中心病逝，享年72岁。

1月4日，据中直育英同学会官网报道，亲属们遵从刘丁遗愿，丧事从简，不举行任何形式悼念活动，于1月3日8点30分在304医院告别室举行简单告别仪式，9点起灵送往八宝山殡仪馆火化。

据《新京报》报道，刘丁1946年7月生于延安，又名刘允真。1949年，他随父亲进入北京。1962年刘丁从北京101中学毕业后，考入农业技术学校；1966年下放到北京郊外的八达岭延庆山区教书；文化大革命结束后回到北京，在国家科学技术协会工作；改革开放后，他曾到广西等地从事经济管理工作。1996年，刘丁回到湖南，担任长沙市商业银行北区支行副行长，直到2006年退休。

据报道，刘少奇一生共养育了9个子女。其中与何葆贞烈士留下二男一女，即长子刘允斌、长女刘爱琴、次子刘允若；与王前留下一男一女，即次女刘涛、三子刘丁；与王光美生育有一男三女，即三女刘平平（王晴）、四子刘源、四女刘亭亭、五女刘潇潇。

刘少奇的子女中，较为人知的要数与王光美所生的第四子、现任全国人大财经委副主任委员刘源。刘源在中共十七大及十八大均获担任中央委员，历任解放军军事科学院政委、解放军总後勤部政治委员等职。

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