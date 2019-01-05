2020成九二共识决战？朱学恒：蔡英文最大敌手竟是他

中国大陆领导人习近平2日在《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表对台谈话，提出九二共识是一个中国原则基础，共同努力谋求国家统一，对此蔡英文回击绝不接受，反对一国两制，获得好评，原以为2020年总统大选胜券在握的国民党可能参选人朱立伦和吴敦义都被打趴，只有韩国瑜跳出来提出“两个不要怀疑”，宅神朱学恒表示，蔡英文和民进党现在最大的敌人是韩国瑜，而不是那群太阳们。

据台湾中时电子报报道，宅神朱学恒于政论节目《关键时刻》上表示，2020总统大选前哨战，在习近平一声枪响下，完全展开。这一阵子大概是蔡英文有史以来网络声浪最高，支持人数最多，形象最好的一瞬间。因为对外界来说，对外，蔡英文的强力回应，展现总统的风范；对内，蔡英文面对独派大老逼宫，她直接强硬回击没人可说三道四。蔡英文毕其功于一役，安内攘外同时达成。

朱学恒还表示，国民党本以为胜劵在握，但除了韩国瑜以外，看看吴敦义和朱立伦的表现，只能感叹“14万人齐卸甲，更无一个是男儿”！在习近平发表完谈话后，讲话大声的竟只有韩国瑜，其他太阳们讲话都闪闪躲躲，不知所云！只有韩国瑜跳出来说两个不可怀疑：第一，不可怀疑大陆有收復台湾的决心；第二，不可怀疑台湾2300万人追求民主自由的决心。

朱学恒感叹，对于习近平的谈话，蔡英文掌握民意，强力反击。但国民党反应却慢半拍，有意参选总统的太阳们又闪闪躲躲，优先回应的竟是韩国瑜，也只有韩国瑜敢跟民进党硬碰硬。也因此，蔡英文和整个民进党，现在最大的敌人就是韩国瑜，而不是那群太阳们。

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