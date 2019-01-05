"绿巨人"复兴号开跑京沪线 将逐步替代普速绿皮车

据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京铁路局）消息，从今天（5日）零时开始，全国铁路调整列车运行图，时速160公里“绿巨人”动力集中复兴号动车组将首次亮相京沪线，并逐步替代传统普速列车。该列车延续普速列车的国槐绿底色，被称为“绿巨人”，车厢内Wi-Fi全覆盖、卧铺配备USB电源接口，还有残疾人专用座椅和卫生间。

《新京报》报道，北京车辆段相关负责人介绍，目前计划京沪线上北京站始发4趟、北京南站始发4趟，分别值乘京沪线北京到上海、上海虹桥、杭州、南京，此外还有北京南到保定2趟、北京到北戴河1趟，共11趟列车。

“绿巨人”复兴号列车延续了普速列车的国槐绿的底色，体现出新款复兴号对老机车的继承性。车身采用的流线型外形，内部服务设施设备与复兴号动车组一致。

北京车辆段相关负责人介绍，目前到库的“绿巨人”正在进行运营的调试整备。

“绿巨人”复兴号列车时速为160公里，是既有铁路25T型客车的升级换代产品，列车编组18辆，采用2动16拖编组，其中拖车分为一等卧车7辆、二等卧车6辆、餐坐合造车1辆、二等座车2辆，共计定员918人。

其中，一等卧铺每节车厢10个包厢，定员40人，每个包厢内两侧上下共4个铺位，二等卧两侧各设上中下三层铺位，每节11个包厢，定员66人。

以往普快列车充电是个难题，这次“绿巨人”内部设计与复兴号动车组一致，卧铺床头均新设置有两个USB插口和床头灯，可供手机等设备充电。两向及三向插头在走廊、座位、餐车、洗手台均有设置。车内还提供Wi-Fi服务，保证“刷剧看片”不成问题。

此外，“绿巨人”复兴号列车的车辆密封性进一步加强，车内感受到的噪音会更小，二等座的席位设计间距上比绿皮车的要大，乘坐体验也更加舒适。

“绿巨人”还设有烟感装置，实行全列禁烟，车厢的内部和车厢连接处安装了行车监控设备。

车辆还为残障人士做了充分考虑，在餐车车厢设有专门的残障人士座椅，车辆中段设置了残疾人卫生间，座椅和马桶边均设置SOS按钮，一键呼叫信号直通乘车服务人员。

“绿巨人”复兴号列车为动力集中型动车组，动力集中在两头的动力车上，发动起来能够实现“前拉后推”。该车型使用后，北京到杭州车程将缩短1个小时。

北京机务段负责人介绍，司机驾驶过程中无需探头看接线情况，车辆实现定速巡航，操作台的按钮扳扣改为触屏，驾驶员操作更具智能化和人性化。

“绿巨人”在安全性上有了很大的提升。北京车辆段安全负责人介绍，列车与既有客车最大的不同体现在列车作业组织的变化，车辆机务、电务通讯、客运实行一体化检修。该车设计了四个安全环路，包括监控车辆制动、轴温报警、下拉门集中控制、火灾报警，其中任意模块发生故障，随车机械师都能第一时间掌握情况。

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