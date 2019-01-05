“帕布”席卷泰国万名游客受影响 大量中国人滞留

2019年第1号台风“帕布”当地时间4日下午在泰国马来半岛的洛坤附近沿海登陆，给泰国南部多地带来了暴雨和强风天气。正值旅游旺季，大量游客的行程计划受到影响。当地政府官员表示，在旅游胜地阁帕岸岛，目前有约万名游客滞留。除此之外，普吉岛、苏梅岛等旅游胜地也滞留了大量中国游客。

中国央视新闻客户端报道，受强风影响，部分地区损失严重，一些房屋受损，树木和电线杆被刮倒，电力供应中断。还有的城镇遭海水倒灌，市内出现洪水。泰国南部四府约有6100名居民被安排撤离。

报道称，素叻他尼皇家大学国际旅游学院是苏梅岛上的紧急安置点之一，也是安置外国游客最集中的地方，其中也有很多中国游客。很多志愿者给游客送来免费饭菜。

在高峰的时候，也就是从3日晚上开始到现在，人数最高的时候达到了300多人，其中包括20多名中国游客，如果需要休息的话，可以拿到这样的席子在大厅里休息，目前热带风暴已经降低为热带低压，对泰国南部的影响已经减弱，游客也陆续回到了他们各自的酒店。

中国游客郭先生表示，所住的海边酒店，预防性统一安排住客到紧急安置点。对于泰国酒店对台风的一些预防措施比较满意，预防得比较周全。

苏梅市市长表示，苏梅岛总共设置了15个紧急避险安置点，以应对紧急情况的发生。

目前，泰国当地许多沿海旅游区被迫关闭，往返于海岛之间的轮渡也暂停运营，位于泰国南部的三座机场也将持续关闭到5日。

中国驻宋卡总领馆提醒泰南地区中国公民及赴普吉岛、苏梅岛、丽贝岛等地游客加强安全防范。

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