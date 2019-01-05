加国访华议员团长称议程不包括被拘留的两公民

（渥太华综合讯）预计今天（5日）抵达中国上海的加拿大议员代表团团长表明，虽然此次行程所要处理的事项不包括在中国被拘留的两名加拿大人，但有可能会提出。

据加拿大广播公司（CBC）和环球新闻（Global News）报道，加拿大参议员约瑟·戴（Joseph Day）在乘搭飞机前往中国前指出，代表团将做好准备讨论这一课题，阐明他们的观点，并希望中国代表会将信息传达给政府高层。

约瑟·戴也说，如果中国代表提起这一课题，他们已做好准备回答任何中方会提出的问题，并解决任何产生误解的事情。

约瑟·戴表明，希望加拿大和中国能走出加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）被拘留的阴影，修补双方的外交关系。

他也指出，此次行程是否成功，就在于加拿大代表团能否进一步讨论两国之间的长期关系。

约瑟·戴称，此次行程是回应几周前访问加拿大的加中议员协会（Canada-China Legislative Association）中国代表团。

加拿大代表团的唯一一位加拿大保守党国会议员库珀（Michael Cooper）则说，他已经准备好向中国代表提起这一事件。

报道称，参与访华行程的加拿大议员将会上海和深圳会见政策制定者、涉及立法的政府官员以及当地的公民组织。

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