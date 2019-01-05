北京到佳木斯的列车开错方向？官方回应来了

据北京青年报官方微博消息，4日，有网友发消息称，从北京开往佳木斯的K349次列车到半截河站车体调向，列车晚点。不少乘客不明情况，网络发文称可能是司机迷路，开错了方向。对此，哈铁佳木斯火车站4日晚发布公告作出回应。

哈铁佳木斯火车站通过官方微博解释称，按照1月5日铁路列车运行图调整安排，1月4日，北京至佳木斯的K339次、K265次、K349次旅客列车到半截河站进行车体调向，上述列车出现不同程度的晚点，由此给广大旅客带来不便，敬请谅解。

另据澎湃新闻报道，中国铁路哈尔滨局集团有限公司相关工作人员介绍，根据有关要求，列车须按规定编组顺序进站。由于1月5日要执行调整后的铁路列车运行图，部分从佳木斯站发出的列车途经枢纽发生改变。为满足5日从佳木斯站发出的列车能够按照规定的编组顺序要求进站，1月4日相关列车回到佳木斯站之前需通过车体调向的方式进行调整。佳木斯站因无“人字形”三角线铁路，不具备调向条件，因此先开往半截河站进行调向工作。

上述工作人员还表示，铁路运行图的调整是提前一个月经缜密研究确定的，并非突然行为。铁路方面对因晚点给旅客造成的不便表示歉意，同时铁路方面按照相关文件规定向因晚点导致未完成铁路换乘的旅客提供了免费退票或免费改签服务。

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