港财政司长：当地银行和股票市场等目前非常稳健

香港财政司司长陈茂波认为，香港银行和股票市场等目前都非常稳健。

据香港电台今天（5日）报道，陈茂波参与一场论坛，有观众询问陈茂波，美国如果将香港划出独立关税区，对香港经济和产业有什么影响。陈茂波回应时说，美国国会一个委员会的报告不代表整个国会，并认为香港银行和股票市场等目前都非常稳健，如果发生有关事件当然是大事情，但不致令所有事都翻盘。

陈茂波说，政府近年两年投放大量资源和做大量工作，在人才、企业落户、吸引科研机构等都有一定进展。他也说，无意减博彩税，收到有关加烟酒税的意见，需要时间研究。

被问到，会否因应楼市放宽按揭成数限制及“减辣（放松政策）”。陈茂波表示，密切留意市场情况，有关按揭成数的问题，已经听到市民的声音，部分人供得起楼但未能支付首期，当局正在寻找合适机会，确定不会对楼市造成火上加油。

陈茂波在开场白说，新一份预算案的考虑方向是要撑企业、保就业，希望稳经济；开支方面要应使得使，同时要有逆周期措施，减轻市民的生活影响。

他解释，过去十年，香港经济稳步发展，2018至19年都会有财政盈余，与去年年初预算的400多亿元（港元，约69亿新元），不会有太大差别，但鉴于今年第三及第四季经济放缓；展望2019年全球也有许多不确定性，下行风险较高，加上中美贸易战及英国脱欧等地缘政治，香港金融市场波动，楼市有所调整。

陈茂波说，未来数年会否出现赤字是言之尚早，新一份预算案会列出未来五年财政状况，包括收支及赤字。他也说，过去数年的盈余及卖地收入可用作工务工程，例如明日大屿计划，会分期进行，希望外界疑中留情，多些了解后，相信可以释疑。

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