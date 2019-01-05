王毅同布基纳法索外长会谈：与中国复交是正确决定

1月4日，中国国务委员兼外交部长王毅在瓦加杜古同布基纳法索外长巴里举行会谈时表示，布基纳法索同中国复交百分之百是个正确的决定。

据新华社报道，王毅表示，去年5月，中布在北京签署复交公报，两国关系翻开新的历史篇章。中方高度赞赏卡博雷总统审时度势，从国家长远发展和人民根本利益出发，作出同中国复交的战略决断。布在国家发展进程中，多了中国这个新朋友，中国的朋友圈里也多了一个非洲好兄弟。半年来，两国交往全面展开，互利合作有序推进，各方面都实现了良好开局。事实证明，布同中国复交百分之百是个正确的决定。

王毅表示，去年9月卡博雷总统成功访华并首次出席中非合作论坛北京峰会，两国元首为中布合作描绘了蓝图，明确了方向。此次访问是中国外长历史上首次访布。希望通过此访，切实落实好两国元首共识，将论坛北京峰会重要成果与中布双边合作更好对接，使布人民更多感受到中布关系发展的福祉。双方应在坚持一个中国原则基础上不断增进互信，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，使中布关系行稳致远。中方愿根据布国家实际需要，结合实施论坛北京峰会“八大行动”，推进两国各领域务实合作。中方坚定支持布方维护国家和地区和平稳定的努力，愿同布方深化和平安全合作。相信随着时间推移，中布合作将会取得更多成果，布人民将越来越认识到，中国是布国家发展振兴进程中值得信赖和持久可靠的伙伴。

巴里欢迎王毅到访，表示中国外长在布中复交不久即到访，表明中国是一个重信守诺的国家。同中国复交是布从国家根本利益出发自主作出的抉择，布方坚定坚持一个中国原则，不会受到任何干扰和影响。卡博雷总统去年9月对中国进行成功国事访问，推动了两国关系发展，得到了布人民的支持。半年来，两国各领域合作顺利推进，布人民切身感受到，与中国复交有助于促进布国家发展和民生改善，给布国家和人民带来的好处是实实在在的。布方对两国关系呈现的良好发展势头感到满意，愿意学习借鉴中国的成功发展经验，希望中国支持布经济社会发展。安全问题对于布至关重要，布方感谢中方为维护非洲和平安全所做努力，希望与中国加强和安领域合作。

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