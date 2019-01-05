朱立伦现身央视纪录片谈九二共识

据台湾联合新闻网今天（5日）报道，为纪念发表《告台湾同胞书》40周年，中国大陆官媒央视播出历史纪录片《台海纪事》。刚宣布参选2020年总统大选的国民党前主席朱立伦也现身该纪录片谈“九二共识”。

央视称，《台海纪事》是中国第一部全方位展现《告台湾同胞书》发表40年来，中国共产党为实现国家统一、推进两岸关系所做出的积极努力的纪录片，具有重大的历史意义和现实价值。《台海纪事》共有10集，每集约30分钟。

在第四集“接触商谈”中，朱立伦现身表示，“九二共识”是一个重要的基础、重要的里程碑。就是因为从“九二共识”开始，两岸才可以进行交流，相互走向和平。

《台海纪事》第四集称，1992年10月28至30日，两岸海基会、海协会在香港就事务性商谈中“如何坚持一个中国”进行讨论。最终，经过两岸双方授权，两会通过香港工作性商谈和此后互致函电，达成了“各自以口头方式表述，海峡两岸均坚持一个中国原则的共识”，即著名的“九二共识”。

纪录片称，“九二共识”的核心是“坚持一个中国原则”，在两会经过协商、相互认可的两段表述文字中，两会都表明了“努力谋求国家统一，海峡两岸均坚持一个中国的态度”。

但对于一个中国的涵义，海基会表示“认知各有不同”，大陆海协会表示“在事务性商谈中不涉及”，双方做了“求同存异”的处理。

央视此前报道称，本系列纪录片与台湾TVBS电视台合作，在台湾采访了连战、吴伯雄、郝柏村、洪秀柱、朱立伦、江丙坤等20多位台湾政治经济届人物，他们“以亲身经历讲述两岸关系40年中的重大事件及感人故事”。大陆方面也采访了历任国台办领导、海协会会长及对台问题资深专家等。

中共总书记习近平2日提出五项对台原则，以“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”作为“九二共识”内涵，倡议透过“民主协商”、“政治谈判”探索“一国两制台湾方案”。

朱立伦昨天对此表示，“九二共识”跟“一国两制”完全是两回事。国民党对“九二共识”的立场清楚，坚持“一中各表就是中华民国”，“中华民国是自由民主，立场不会改变”。

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