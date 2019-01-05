蔡英文吁全台各政党“不要再讲九二共识”

台湾总统蔡英文今天（5日）说，北京当局已将“九二共识”重新定义为“一个中国、一国两制”，由于这个名词已不再有模糊空间，她要求岛内各政党人士“不要再讲九二共识”。

蔡英文也批评，中国大陆是影响区域稳定的“最大变数”，她呼吁国际社会为实践和重视民主人权的台湾发声，让台湾免受威胁，否则“下一个会是哪个国家？”

蔡英文今早在外交部长吴钊燮等官员陪同下，在总统府与包括《联合早报》在内的数十家国际媒体茶叙，并针对两岸当前局势提出说明。

中国大陆国家主席习近平本周三在《告台湾同胞书》发表40周年的纪念会上，抛出“一国两制”的台湾方案，力邀台湾各党各界代表进行协商，更为“九二共识”加注“共谋国家统一”的涵义。蔡英文第一时间表明不接受九二共识与一国两制，其强势回应博得岛内舆论一片好评。过去几天，蔡英文更加码在各大社交媒体平台上以多国语言发文诉诸国际，两岸形势不见缓和。

以“中国”称呼对岸的蔡英文今天指出，国际社会应该同意台湾“不是挑衅的那一方”，而是“尽责的那一方”，“中国才是区域稳定的最大变数”。蔡英文口吻强硬地说，北京已重新定义九二共识，她盼岛内政党“不要出卖人民的意志和信任”，要明确说出拒绝一国两制，甚至“不要再讲九二共识，因为它不再有模糊空间”，这番话明显剑指最大在野党国民党。

蔡英文也呼吁国际社会基于维护民主人权为台湾发声，因为“如果国际不为台湾发声，下一个会是哪个国家？”

有媒体询问，既然台湾拒绝一国两制，民进党政府可否有替代方案？蔡英文答复说，两岸如果没有互信，“提任何方案都没有用”。她指出，台湾人民会观察，中国大陆如果能往民主、人权保障的方向移动，并且放弃对台动武，那才能开始累积互信。“互信越多，空间越大。”

（记者是《联合早报》台北特派员）

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