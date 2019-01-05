李登辉曾称台对美日安保方面相当重要

据《自由时报》报道，台湾前总统李登辉曾接受日本媒体专访时称，如果台湾落入中国大陆的手里，美国和日本就像被刀架在脖子上，并强调台湾对于美日的安全保障而言，都处于地缘政治学上相当重要的位置。

日本《产经新闻》2日刊登去年10月4日专访李登辉的报道，以及日后李登辉又用书面追加答覆的内容。对于美国和日本的关系，李登辉说，美国副总统彭斯（Mike Pence）在去年10月18日的讲话时，提及中国和美国之间的安保层面问题，认为双方正面临“第二次冷战”，不仅在贸易或各种领域上，争端加剧，不管是日本或台湾的领导人都必须牢记着美国对中国大陆政策急剧的转变。

李登辉认为，只要台湾还在自由民主阵营，中国大陆便无法直接走出太平洋，但如果台湾落入中国大陆的手里，对美国和日本而言，就像是脖子被人拿刀架在脖子上，美日的安保政策将从根本被推翻，成本和风险将倍增。

对于日本如何因应“第二次冷战”时代，李登辉指出，日本应该与美国保持对等且紧密的同盟关系，持续推动“印度太平洋构想”，对抗中国大陆的“一带一路”大经济圈构想。李登辉说，战后日本安保长期依赖美国，今后也应该建立更紧密、形成对等的美日同盟关系才行。

李登辉还说，中国大陆主张台湾是其领土的一部分，并使用武力作为统一台湾的选项之一，台湾海峡和南海仍都处于紧张状态，美中“第二次冷战”也可能成为台湾安全保障的隐忧。李登辉强调，如果霸权主义的中国大陆变成亚洲的领导者，将对其他亚洲国家带来莫大的困扰。

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