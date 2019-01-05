17辆超长版“复兴号”京沪线首秀

中国全国铁路今天调整列车运行图。17辆超长版时速350公里“复兴号”动车组在京沪高铁线上首秀。超长版“复兴号”将担当北京南至上海虹桥G9/G16次列车运行任务。与16辆编组复兴号相比二等座增加90个，价格不变。

据《北京青年报》报道，今天中午11点20分左右，G9次列车缓缓驶进北京南站16站台，全长439.9米的车身，进站足足走了1分40多秒。17号车厢首次出现在复兴号列车上。据北京南站新闻发言人梁兆钰介绍，在春运前的出行淡季，今天该车的上座率仍超过了88%。12点G9次列车准时发车。

据了解，17辆编组超长版“复兴号”与现行的350公里复兴号外观相同。其车身全长达到439.9米，载客定员1283人，定员比16辆长编组“复兴号”列车增加了90个二等坐席，载客能力提升了7.5%。该车型全面适应车站站台长度、检修设施、变电所容量等既有设施条件，其检修维护技术与既有时速350公里“复兴号”动车组一致，车体、转向架、牵引等系统及部件可实现通用互换。在京沪高铁上线运营后，可进一步提升京沪高铁等繁忙干线的运输能力。

梁兆钰介绍，此次调图，北京南站将新增京沪高铁旅客列车8对、京津城际旅客列车4列，总运能将增长近9%。

调图后，京沪高铁牵手杭黄客专，北京南站新增开往5A级景区——千岛湖的高铁列车。G31次列车原运行区间为北京南至杭州东，运行图调整后，该列车运行区段延长至千岛湖，全程运行时间为5小时55分钟。此外，随着济青高铁、青盐铁路的相继开通，北京南站此次还新增了去往盐城北的高铁列车，全程运行时间为6小时47分钟。延长G393/G394次列车运行区段，使北京南至哈尔滨西的运行区段调整为北京南至牡丹江，全程运行时间9小时45分钟。

此次调图，铁路采取延长区段、调整运行线路、优化停车站等方式，进一步缩短了列车运行时间。特别是原终到站为青岛站的G187次列车，变更终到站为青岛北站后，全程运行时间缩短了77分钟。

调图后，京津城际基本运行图为始发123列，其中，北京南站至天津站59列，至天津西站36列，至滨海站（原于家堡站）24列，津秦高铁跨线高铁列车4列。日常实行周一、周二至周四、周五、周六、周日不同的运行图，适应京津间不同时期客流特点。

此外，本次调图涉及多趟列车调整开行时间和终到车站，请旅客关注票面信息，以免误购误乘。

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