中国农村农业部：有农民一年随礼钱占全年收入41%

中国农业农村部党组副书记、副部长韩俊今天（5日）在“2019中国农业发展新年论坛”上指出，调研结果显示，有的农民一年随礼1.8万元（人民币，下同），占到全年收入的41%。“当前农村仍存在不养父母，不管子女，不守婚则等现象，在很多地区，农村家庭功能存在削弱趋势。”实施乡村振兴战略还要看农民的精神风貌。

据《新京报》报道，韩俊在论坛上表示，农业农村部每年驻村调研结果显示，大部分农民每年的红事随礼钱1万元到2万元。有的农民一年随礼68笔，1.8万元，占到全年收入的41%。另外，华南师范大学调研显示，上世纪50年代，彩礼平均153元；70年代，彩礼平均1000元；80年代，彩礼达到3600元；90年代，达到1万元；进入新世纪，头十年，彩礼达到5万元；2010年突破10万元大关；现在已经到20万元。

韩俊表示，“现在农民因结婚致贫不在少数。调查显示，全国平均彩礼达到14万元，24%的农户表示存在因婚负债的情况，平均负债2.2万元。”“乡村振兴不振兴，首先要看农村风气好不好，必须要物质文明、精神文明一起抓。”

论坛上，韩俊还解读了中央农村工作会议提出的四个关键词：硬任务、基本盘、起步期、优先发展。

韩俊指出，中央农村工作会议明确，今明两年是全面建成小康社会的关键期。实现贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，实现农民人均可支配收入比2020年实现翻一番等，这是三农工作必须完成的硬任务。韩俊表示，这项任务是重中之中，底线任务，没有任何退路。

韩俊指出，在当前国内外形势错综复杂背景下，必须要稳住农业农村发展的基本面，为应对更多风险挑战增添底气。“每逢遇到重大风险和挑战，三农在中国经济社会发展大局当中，它的压舱石作用就会突显出来。三农是压舱石、是稳定器、是战略后方。”

今明两年处在实施乡村振兴战略的起步期。“三农工作必须要紧紧围绕实施乡村振兴战略总抓手来谋划和安排，完成起步期的任务。”韩俊指出，当前，实施乡村振兴的重点任务，要看农村人居环境改善得如何，还要看农民的精神风貌怎么样。他指出，要通过教育、引导、管理、服务让农民守望相助，让农民干群关系密切起来。

韩俊指出，中央农村工作会议鲜明提出，牢固树立农业农村优先发展的政策导向，要把中央提出的4个优先的要求落到实处。

2019年，中央农村工作会议主基调就是强调坚持农业农村优先发展。其本质含义就是要推动公共资源在城乡之间要均衡配给，要推动城乡要素平等交换，要实现城乡基本公共服务由形式上的普惠向实质性公平转变。

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