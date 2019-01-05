一年过去 云南“冰花男孩”怎么样了？

去年1月，云南昭通“冰花男孩”王福满因冒着风雪步行上学、头顶冰霜的照片经媒体报道后一夜爆红，事隔一年，不单是王福满本人，连他所在的学校，也有一番新景象。

据人民网报道，王福满现在有了一个新家，全家人去年6月份已经搬进新房，新房很大，门口就是水泥路，沿着水泥路走到转山包小学只需10分钟。王福满的父亲王刚奎说，“相比老房子的土墙和泥巴路，现在风吹不着、雨淋不着，路也方便，以后的生活肯定会越来越好。 ”

王刚奎现在在中建三局位于昆明的一个工地上上班，他会电焊，也会砌砖墙，每天有两百元（人民币，下同）左右的收入，在当地，这样的收入算中上等。

至于王福满就读的转山包小学，教室里都装了大功率的供暖设备，学校白天不间断提供热水，孩子们在教室里不会再双手通红地写作业了，同时，学校建了新宿舍，路程较远的学生可以留校住宿。

一度成为红人的王福满，生命中很多的第一次都在2018年发生。包括第一次去了北京，高楼林立的大都市让他眼界大开，回到学校后，王福满并没有被繁华冲昏头脑，学习依然刻苦，理想依然是当警察捉坏人。

转山包小学副校长付恒说，王福满的数学成绩在班上排前三，五科综合成绩全班前五，目前担任班里的劳动委员，和同学们的关系也很好。

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