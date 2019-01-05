中国一科技公司否认其应用软件收过多用户资料

中国一家科技公司所设计的应用软件被指收集过多用户资料，公司回应时否认这一说法。

据中国《参考消息》微信公众号今天（5日）引述美国《华尔街日报》报道，一家位于伦敦的网络安全公司宣布，中国企业TCL的一款天气应用软件一直在收集全球智能手机用户的海量数据。

报道称，这款应用名为“Weather Forecast--World Weather Accurate Radar”的免费应用软件来自中国深圳TCL电信技术有限公司，如今是谷歌应用商店中全球下载量最多的天气应用软件（APP）之一。

这家网络安全公司称，这一应用通过TCL在华服务器收集包括智能手机用户地理位置、电子邮箱地址和唯一的15位国际移动设备识别码(IMEI)等数据。

参考消息网记者对此联系了TCL公司，具体了解相关情况。该公司人士介绍，这款天气APP是由TCL公司研发并预装在阿尔卡特手机上的。

TCL人士表示，TCL公司对用户安全问题十分重视，此款APP收集的数据均为手机应用中常见的用户最基本信息，并且经过了用户的同意，其目的主要是提升使用体验。所谓对用户数据“过度收集”的说法并非事实。

TCL人士还表示，《华尔街日报》称这款app“服务器在中国”也不是事实。这款APP使用的是亚马逊AWS服务器，所有数据都在美国。针对这一报道，TCL公司已在第一时间做出反应，正在进一步与合作伙伴和第三方检测机构进行相关调查。

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