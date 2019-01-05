报告：港网民去年更重视民生议题

据《明报》今天（5日）报道，民意观察研究中心分析多个面簿专页的帖文，得出去年香港最热门的帖文是人造牛油含基因致癌物，最热门话题则是“台风山竹袭港”。中心认为，当地网民较前年更重视民生议题，政府应反思施政对市民造成的坏影响，否则将致民怨渐深。

民意观察研究中心利用源大数据科技有限公司的网络数据及分析平台，分析164个面簿媒体专页帖文的留言、分享及心情选项，得出各帖的“热度值”。去年热门话题第一位是“台风山竹袭港”，第二位是“立法会议席补选”，第三位是“一地两检” 。

单以帖文作单位计算，去年在面簿华文媒体专页“热度值”第一位的热门帖文，是关于人造牛油含基因致癌物，第二位则是自闭童不慎踢到老翁。

中心副主席陈伟强认为，去年的网络热门话题较偏向民生议题，“明日大屿”和“港珠澳大桥”等也攻入十大热门话题。“台风山竹袭港”登上首位，反映台风对市民生活影响极大，在交通未恢复时大量打工仔仍要赶上班，令市民极不满。他展示“台风山竹袭港”的词云图，当中最热门的关键词依次是“政府”、“市民”、“打风”和“返工”，用字平实。

陈伟强也指出，前年热门帖文普遍是比较意气地指骂政府，但去年骂政府的帖文则较有理据，用字也较理性。他希望政府反思施政上对市民造成的坏影响，否则网民心中怨气渐长，政府民望定会下挫。

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