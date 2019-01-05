马云谈企业经营：怪美国没有用

阿里巴巴创办人马云前天（3日）在一场活动上指出，在中美贸易战上，商人要改变自己的人才结构及财政能力，怪美国是没有用的。

据香港01报道，马云在世界浙商上海论坛指出，2018年确实不容易，但大家也渡过了，并称“好消息是所有人都不容易，坏消息是不容易的时代可能刚刚开始，未来几年可能会更加难受”。

马云指出，企业经营不善，不应归咎于宏观经济，明言九成人在埋怨宏观经济，可是九成的企业倒下来，与宏观经济一点关系也没有。

马云也谈及中美贸易战，他直言若贸易洽谈得好，可获海外生意，若谈不好则集中做14亿人的生意，单是中国市场已足够中国商家发展，“但你自己不调整好，怪别人、怪美国，没有用”。

他也说，“你改变不了特朗普，你连你妈都改变不了”，指出企业要改变自己，包括调整人才结构﹑组织结构﹑主要表现指标及公司财政等。他提到，相关问题绝大部份公司也要面对，关键在于是否曾经进行改革，改变自己。

马云又提及中国有三大商机，第一是拥有庞大的内部市场，第二为中国是少数敢提出2036计划﹑2050计划的国家，第三是过去20年内地基建投资总和，超过欧美国家20年总和，整体而言是有机会。

马云也认为，“2019年管它好和坏，只做好自己。该瘦身的瘦身，该调整的调整，该裁员的裁员，该加人的部门还得加人，认真从‘眼睛往外’到‘眼睛往内’，也许这样我们的企业才会渡过难关”。

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