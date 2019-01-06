传赖清德最快下周四率内阁总辞

台湾行政院长赖清德在“九合一”选举后请辞获总统蔡英文慰留，但他表示“时间一到，也会坚定地离开”，引发坚定求去的揣测。立法院临时会本周处理今年度中央政府总预算案，预定周三（9日）表决后可完成三读，情况可望明朗。据了解，赖清德请辞心意已决，最快周四行政院会将率内阁总辞。

据联合新闻网报道，针对总预算案若未能在周三完成表决一事，党政人士表示，即使拖过周四，行政院也可以召开临时院会，进行总辞。

虽然蔡英文近来一再公开慰留赖清德，府方也始终强调“总统希望行政院长赖清德继续领导行政团队”，但赖清德完全不漏口风，仅表示“适当的时间再跟大家说明”。赖清德日前曾说：“一辆列车有上车就有下车，但列车的方向不变，一定要通往更好的地方，让人民过更好的生活”。

据了解，赖清德请辞心意没有改变，立法院审完总预算，也到了他所谓的“下车”时刻。

至于新阁揆人选，据指出，“看不出苏贞昌之外的人选”，在赖清德率内阁总辞后，将由总统府发布由行政院前院长苏贞昌回锅组阁；虽然蔡英文日前表示“我没有提，他（苏贞昌）哪来同意？”但因为府方第一选项就是留下赖清德，双方对此说法也有默契。

依立法院职权行使法规定，“新任行政院院长应于就职后两周内，向立法院提出施政方针之报告”。党政人士指出，新任行政院长组阁需要一些时间，且立法院临时会最晚只开到11日，2月5日就是农历春节，朝野可能透过协商，让新阁揆率新阁员在立法院2月中旬开议后报告并备询。

据报道，目前许多部会首长都出缺，由副首长代理，光是要填满，就有好几个名额。包括交通部、农委会、环保署、教育部，以及卓荣泰参选民进党主席留下的行政院秘书长职缺。

此外，促转会正副主委、中选会主委也都出缺，但这两个独立机关的提名人选，须经立法院行使同意权，可能不会出现在新阁上任后的第一波内阁名单中。

党政人士表示，除了上述首长缺额，也可能有其他部会首长在总辞后不愿留任，相关的内阁人事安排，将是新任阁揆必须面对的第一个重大挑战。

早报订户新闻，更多精彩等着您！