中国多省份披露去年一般公共预算收入 均有增长

中国多个省份在近日公布了2018年一般公共预算收入。

澎湃新闻网报道，据《辽宁日报》消息，1月1日，辽宁省财政厅透露，2018年全省一般公共预算收入实现2616亿元（人民币，下同），同比增长9.3%，超额完成了年初确定的增长6.5%的目标。

齐鲁网1月1日报道，山东省财政厅透露，2018年，山东全省财政收支预算执行结果良好，各项目标任务圆满完成。据统计，山东全省一般公共预算收入突破6400亿元，达到6485亿元，比上年增长6.3%。

据《文汇报》1月1日消息，2018年上海财政收入保持持续稳定增长。上海市财政局透露，2018年，全市一般公共预算收入7108.1亿元，比2017年增长7%。其中市级一般公共预算收入3362亿元，增长6.5%；区级一般公共预算收入3746.1亿元，增长7.5%。

《湖南日报》1月1日消息，据全省财政收支快报数据显示，与2017年相比，2018年全省财政收入继续增加，收入质量进一步提高，非税收入占比继续下降……全省完成一般公共预算收入4842.98亿元， 同比增长6.05%；若考虑规范非税收入管理因素影响，同口径增长8.18%。

《甘肃日报》1月2日消息，据省财政厅年终快报统计，2018年甘肃省一般公共预算收入完成870.8亿元，同比增长8.3%；全省一般公共预算支出完成3773.8亿元，同比增长14.2%，全年财政收支预算目标任务圆满完成。

浙江嘉兴市政府官网1月2日发布来自市财政局的消息：2018年，浙江省一般公共预算收入6598.08亿元，增长11.1%，总量规模比去年提升一个排位，跃居中国第四。其中税收收入5586.50亿元，增长11.6%；非税收入1011.58亿元，增长8.1%。税收收入占一般公共预算收入的比重为84.7%，收入结构继续保持较好水平。

安徽媒体中安在线消息，1月3日上午，安徽省财政厅党组书记、厅长罗建国主持召开市财政局长座谈会。罗建国指出，2018年，全省财政经历了不平凡的年景，取得了不平凡的成绩，全省财政收入5363亿元，增长10.4%。

《福建日报》报道，1月4日福建省财政厅透露，据快报统计，2018年，福建省一般公共预算总收入完成5045.43亿元，可比增长7.4%；地方一般公共预算收入完成3007.36亿元，增长7.1%。地方一般公共预算收入税性比重为74.4%，高于上年1.3个百分点，收入质量稳中有升。

上述几个省份公布的数字来看，对比2017年的数字，2018年地方一般公共预算收入都有不同幅度增长，上海这一数字已超7100亿元，山东、浙江在6500亿元上下，安徽、福建已超5000亿元，湖南则逼近5000亿元，甘肃落后较多，未达1000亿元关口。



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