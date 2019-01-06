盛松成：中国未来10年房价总体平稳 不会大涨大跌

中国人民银行参事盛松成预计，未来十年甚至15年，中国房价不会大幅度下降，也不会报复性反弹，而是总体平稳，这种平稳趋势将会延续多年。

据第一财经报道，也是中国首席经济学家论坛研究院院长的盛松成1月5日出席公开论坛时指出，中国本轮房地产调控力度空前、成效显著，调控不断升级，房地产市场整体降温。通过长期的房价稳定，使房价涨幅低于收入和GDP涨幅，房价收入才逐渐回落，才避免美国、日本、香港曾经发生的房价暴跌式调整。

盛松成称，只要中国长期房价平稳，人均收入和国内生产总值（GDP）超过房价增速，十年、15年以后，房价收入比就砍掉一半，只有这样房地产才可以平稳、健康发展，这个方法全世界没有过。

但盛松成相信能够成功，因为中国政府提出了“房住不炒”，这个办法会创造历史奇迹，也可以使中国平稳发展。

盛松成表示，坚持调控有利于使房地产行业和金融业利润逐步接近其他行业，促使资金更多流向实体经济。在中国利润率最高是房地产行业和金融行业，普通工业是房地产业和金融业利润的三分之一，房地产要始终想过以前那样一种好日子，不可能再持续了。

盛松成表示，要警惕三四线楼市风险。当对一线城市进行严格调控时，大量资金就会流向三四线城市。但人口向大城市集中，是任何体制下，任何人都解决不了的一个问题。

另据《上海证券报》报道，盛松成也在论坛上指出，今年人民币汇率在正常情况下不会破七，总体还存在升值可能。

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