中国前国脚高峰因再度吸食冰毒被捕

中国前国脚高峰因再度吸食冰毒被抓，但不涉及贩毒。

据《北京青年报》报道，1月4日，网传前国脚高峰因贩毒被北京市公安局石景山分局抓获。1月5日晚，国家禁毒委员会办公室、北京市禁毒委员会对此发布情况说明，表示高峰因在社区戒毒期间再度吸食冰毒被抓，被行政拘留14日，同时强制隔离戒毒两年。高峰的行为不涉及贩卖毒品，也没有所谓的“女友”参与贩毒。

1月5日晚上6点多，北京市禁毒志愿者总队官方微博“北京禁毒”发布通报称：据可靠消息，2018年10月12日，石景山公安分局根据群众举报，在北京市某小区将涉嫌吸毒嫌疑人员高某（男，47岁，北京人）抓获。高某因吸毒、非法持有少量毒品被石景山公安分局行政拘留。石景山公安分局依法对高某做出强制隔离戒毒的决定。据悉，高某并不涉及贩卖毒品，亦没有所谓的“女友”参与贩毒。

北京市禁毒委员会表示，从目前掌握的情况看，高峰持有的毒品数量较少，并不构成非法持有毒品罪，但是其触犯了《治安管理处罚法》，所以要依据《治安管理处罚法》对其进行处罚。

高峰是辽宁人，原中国男足球员，司职前锋，在中国足坛有“快马”和“浪子”之称。他1990年进入北京国安足球队效力，2003年退役。这不是他第一次涉毒，4年前他就被查出吸毒。

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