中远海运集团清理高尔夫球卡47张 回收超过千万元人民币

据中国新闻网报道，中国中央第九巡视组在向中远海运集团党组反馈巡视情况时指出，上届中央巡视反馈的突出问题尚未有效解决。高尔夫球卡问题就在其中。

上届中央巡视反馈意见指出，集团存在高租金船、海工产品去库存、高尔夫球卡、“靠船吃船”等问题。这些问题，一定程度上影响了原中远集团、中海集团生产经营和持续健康发展，备受社会关注。

拿高尔夫球卡的整改来说，上届中央巡视结束后，原中远集团、中海集团党组就已对公款打高尔夫球的4名干部给予免去党政领导职务、党内严重警告、行政记大过等处分处理，并责令其个人承担相关费用。新集团成立后，集团党组对全系统高尔夫球卡进行彻底排查，对留存的101张球卡统一封存、择机处置。

不过，对公款打高尔夫球的处置，个别干部仍存在错误认识，认为打高尔夫球是国际化运动，高尔夫球卡只是暂时封存，说不定哪天风头过后还可以重新启用。干部认识的错位，加上其他种种因素，导致高尔夫球卡处置工作进展缓慢。

目前，中远海运集团党组已下达“死命令”，要求所有高尔夫球卡必须在规定时间内全部清理完毕。

中远海运集团已累计清理高尔夫球卡47张，回收资金1256万元人民币（248.53万元新币）。

据公开资料，中远海运集团是中国大陆最大的航运企业，全球大型海洋运输公司之一，中华人民共和国53家由中央直管的特大型国企之一。

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